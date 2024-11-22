В Донецке беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус

В Кировском районе Донецка беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по маршрутному автобусу, но никто не пострадал. О совершенной атаке в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

Согласно предварительной информации, БПЛА неприятеля атаковал пассажирский транспорт маршрута №85 в микрорайоне Текстильщик. В результате налета обошлось без пострадавших. О вероятных финансовых потерях информация не уточняется.



Ранее сообщалось о том, что после удара украинцев по Горловке травмы получили 20 человек.