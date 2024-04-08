В Донецке жилой дом полностью разрушился после обстрела ВСУ

В Донецке после обстрела вооруженных сил Украины полностью разрушился жилой дом, который находился в Куйбышевском районе. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости.

Журналисту информагентства очевидец рассказал, что перед обстрелом на протяжении двух дней летал беспилотник, а что именно взорвалось во время нанесения удара, он так и не понял. При этом местный житель завил о панике среди людей.

Помимо разрушенного строения различные повреждения получили дома, которые находились по соседству. По найденным на месте происшествия осколкам был сделан вывод, что украинцы нанесли удар из реактивной системы залпового огня. Лишь по счастливой случайности из людей никто не пострадал.

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