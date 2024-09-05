В Дубае построят второй по высоте в мире небоскреб «Бурдж-Азизи»

В Дубае построят небоскреб «Бурдж-Азизи» высотой в 725 м, который будет на 103 м ниже также находящегося в этом городе здания «Бурдж-Халифа». О запланированном появлении второго по высоте здания в мире сообщил РБК со ссылкой на слова застройщика Azizi Developments в соцсети X.

Известно, что новое монументальное строение появится на Шейх-Заед-роуд, а затраты на данный проект достигнут $1,63 млрд. По расчетам специалистов, стройка должна подойти к концу в 2027 году.

Ранее сообщалось о том, что власти Рима опять решили ограничить доступ людей к фонтану Треви. Итальянские чиновники хотят кардинально решить данный вопрос. Предполагается, что за подход к культовому памятнику придется платить символическую сумму.