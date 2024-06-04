В двух областях Украины ввели аварийные отключения света. Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 4 июня.

По данным издания, которое ссылается на информацию от «Сумыоблэнерго», такая ситуация наблюдается в Львовской и Сумской областях Украины. Сроки таких ограничений не сообщаются, но известно, что аварийные отключения проводятся в соответствии с ранее введенным графиком.

Связано такое решение с тем, что граждане превышают лимиты потребления электричества. Напомним, ранее мы рассказали о том, что на всей территории Украины действует сигнал воздушной тревоги. Подробности читайте в нашем материале.