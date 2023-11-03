В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

Сразу в двух регионах Украины вечером 3 ноября объявили воздушную тревогу. Об этом в пятницу пишет РИА Новости , уточняя, что так гласят данные онлайн-карт.

Сначала сигнал тревоги зазвучал в Харьковской области – около 21:53 вечера пятницы, а уже спустя две минуты сигнал зазвучал и в Сумской области.

На данный момент о том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения не сообщаются.

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