В Екатеринбурге мужчина на деньги любовницы купил жене квартиру

На протяжении пяти лет у главного героя рассказа был роман с любовницей, которая и не подозревала о наличии у него законной жены. Как-то раз мужчина заявил, что приобрел жилое помещение по долевому участию, но нужных средств не имеет. Он смог уговорить любовницу оформить на cвое имя кредит и заверил, что сам будет платить по счетам. Но этого так и не случилось. Непродолжительное время спустя мужчина расстался с женщиной, а уже после она узнала, что вторым собственником квартиры является жена бывшего избранника. В полиции РИА Новости сообщили о признаках в этом деле гражданско-правового спора.

Ранее мы писали о том, что три года лишения свободы условно получил пластический хирург, который неудачно прооперировал жительницу Сочи. Сообщалось, что из-за проведенной манипуляции потерпевшая больше не может улыбаться и закрывать глаза.