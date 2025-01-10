В Екатеринбурге обнаружили притон с транссексуалами из Средней Азии

В Екатеринбурге транссексуалы-мигранты принимали клиентов за деньги. Видео из квартиры, где происходило обслуживание желающих, появилось в телеграм-канале «Петя Первый».

На появившейся в Сети видеозаписи Расул из Узбекистана, одетый в черный пеньюар, с длинными волосами на голове и начисто выбритыми ногами рассказывает, что оказывает клиентам услуги за 6 тыс. рублей в час. При этом он утверждает, что делает массаж.

«Притон устроили тут», — комментирует голос за кадром.

По утверждению авторов телеграм-канала, видео было снято в одной из квартир Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что китайский клуб-ресторан в Якутске был оштрафован на крупную сумму за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В заведении устроили вечеринку, на которой присутствовали голые гости. Вдобавок, на мероприятие были специально приглашены трансгендеры из Таиланда.