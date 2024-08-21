В Ереване посольство Белоруссии закидали яйцами и помидорами

В Ереване члены русофобской партии «Во имя Республики» закидали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии. Как сообщает ТАСС, таким образом люди отреагировали на заявление Александра Лукашенко.

Во время акции лидер названой партии Арман Бабажанян заявил, что он и его единомышленники требует Армению разорвать дипломатические отношения с Белоруссией, а посла данного государства занести в список нежелательных персон.

Уточняется, что после сказанной речи и начался процесс забрасывания здания продуктами питания, который почему-то остался без внимания специального подразделения, охраняющего подобные объекты. До этого эфире телеканалу «Россия -1» лидер Белоруссия заявил, что Армения на Западе никого не интересуют и «там о ней скоро забудут».

Ранее сообщалось о том, что в Курской области беременная женщина погибла, закрыв сына от пуль украинцев.