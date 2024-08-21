В Курской области беременная женщина прикрыла собой сына от пуль и погибла

Беременная женщина, которую при попытке покинуть Куриловку Курской области убили члены ВСУ, могла при обстреле закрыть собой двухлетнего сына, который находился на заднем сидении автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Артема Кузнецова, супруга погибшей.

Украинцы атаковали семью 6 августа во время эвакуации. В результате нападения беременная женщина скончалась, а двухлетний малыш получил травмы.

«У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», - сказал Кузнецов.

Семья покидала населенный пункт на двух автомобилях, в первом из которых был отец, а во втором другие люди. По пути им повстречался солдат ВСУ, который начал стрелять по транспортным средствам.

Мужчина вспоминает град обрушившихся пуль и украинского солдата, которые был буквально в двух метрах. Пуля от его выстрела прошила козырек кепки автора рассказа. Опасное место мужчина в итоге проскочил. Жена ехала в 100 метрах позади. Поняв, что супруга получила ранение, он повез ее с ребенком в ближайшую больницу.

«Выбегает медбрат. Я ее собственными руками занес на второй этаж, в эту хирургию, где она до сих пор лежит, ее оттуда не эвакуировали, ее не вывезли. Тело находится там, где я ее вот этими вот руками своими откачивал, ей делал массаж сердца. И врачи долго пытались, я в коридоре стою и чувствую, как у меня сердце разрывается. Я понял, что ее не спасти. Выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла. Она была на втором месяце беременности, мы ждали второго ребенка. Вот так вот все произошло в один момент. Просто вся жизнь перечеркнулась», - сказал он.

Во время разговора Артем призвал страны Запада надавить на Украину, чтобы она позволила мирным жителям уйти с этих территорий, а также эвакуировать убитых.

Ранее сообщалось о том, что во время боев в курском приграничье вооруженные силы Украины лишились более 4,4 тыс. человек, а также десятки единиц военной техники.