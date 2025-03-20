В Эстонии отказались закрывать границу с Россией

Эстонский парламент не стал поддерживать законодательную инициативу оппозиционной консервативной партии Isamaa («Отечество»), члены которой предлагали закрыть находящиеся на границе России и Эстонии пограничные пункты. О данном факте заявил портал гостелерадио ERR.

По сведениям СМИ, озвученная инициатива была поддержана только 14 депутатами, а 61 отрицательно высказался о данной идее. Всего же в эстонском парламенте интересы граждан представляет 101 человек.

Оппозиционная партия выдвинула резонансный законопроект в январе, а ее председатель объяснил инициативу «несколькими гибридными атаками», которые якобы были организованы Россией против Эстонии и ее союзников.

Ранее стало известно о том, что мужчина в гидрокостюме приплыл из Эстонии в Ленинградскую область. Во время проверки личности задержанного выяснилось, что он находится в федеральном и межгосударственном розысках.