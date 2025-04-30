В Эстонии отвергли идею отправки военных на Украину

В Эстонии председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме высказался против отправки местных военных на территорию Украины. Его слова привела газета Postimees.

В среду телерадиокомпания ERR, ссылаясь на премьер-министра Кристана Михала, сообщила о том, что Эстония готова отправить роту военных на Украину, где они будут входить состав «коалиции желающих». По заявлению Михала, перед вероятной переброской военных у парламента будет запрошен мандат для этой цели.

Хельме достаточно резко прокомментировал подобный вариант развития событий.

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен на Украину!» — заявил политик.

При этом эстонский премьер не только выступают за отправку местных военных на Украину, но и хотел бы видеть ее одним из членов НАТО.