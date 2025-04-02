В Финляндии ведется подготовительная работа к нормализации отношений с РФ, о чем говорят появляющиеся в средствах массовой информации положительные статьи о президенте России Владимире Путине. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года», — написал он.

Профессор также подчеркнул, что «правитель-марионетка» Александр Стубб заявил о том, что гражданам Финляндии надо смириться с тем фактом, что отношения с Россией в итоге «нормализуются». Ученый задался вопросом о том, на самом ли деле правительство государства пришло к выводу о скором окончании противостояния, или же это ловушка.

Ранее Малинен согласился с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что Украина находится под контролем фашистов.