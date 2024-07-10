В Физтех-колледже теперь будут обучать робототехнике

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства образования Московской области]

Физтех-колледж, расположенный в городском округе Долгопрудный, в этом году объявил о наборе студентов на новую специальность — «Мехатроника и мобильная робототехника». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что высококвалифицированные специалисты в этой области востребованы в сфере автоматизации производства, разработке автономных транспортных средств и в других инновационных отраслях.

Студенты, выбравшие эту специальность, будут развивать следующие профессиональные компетенции: разработка и моделирование мехатронных систем; технология программирования мехатронных систем; электрические машины и электроприводы; техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем.

С более подробной информации о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что еще тридцать подмосковных учителей стали получателями сертификатов рамках реализации программы «Социальная ипотека».

Актуально
Подмосковье
Министерство образования Московской области