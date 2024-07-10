В Физтех-колледже теперь будут обучать робототехнике

Физтех-колледж, расположенный в городском округе Долгопрудный, в этом году объявил о наборе студентов на новую специальность — «Мехатроника и мобильная робототехника». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что высококвалифицированные специалисты в этой области востребованы в сфере автоматизации производства, разработке автономных транспортных средств и в других инновационных отраслях.

Студенты, выбравшие эту специальность, будут развивать следующие профессиональные компетенции: разработка и моделирование мехатронных систем; технология программирования мехатронных систем; электрические машины и электроприводы; техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем.

С более подробной информации о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

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