В ГАИ раскрыли детали ДТП, в котором погиб глава казахстанской епархии

Глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион (Колосницин) погиб в результате столкновения кроссовера с фурой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел утром 28 января в Пильнинском районе Нижегородской области, на 589-м километре трассы М-12. На дорожном отрезке вспыхнула фура, из-за чего водитель другого большегруза, двигавшегося в обратном направлении, резко остановился перед участником происшествия. Практически сразу после этого Nissan X-Trail протаранил грузовик. Пассажир иномарки скончался от полученных травм, а водитель попал с травмами больницу.

Ранее сообщалось о том, что глава СК России Александ Бастрыкин поручил детально выяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса. В результате аварии погиб пассажир транспортного средства, перевозившего детей.