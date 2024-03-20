В Германии ищут виновных в перехвате тайных переговоров офицеров бундесвера

Генпрокуратура Германии ищет неизвестных людей, которые причастны к перехвату тайных переговоров высокопоставленных немецких офицеров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал WDR.

Немецкое СМИ обладает данными об идущем расследовании, которым занимается генпрокурор. В частности, выясняются личности граждан, подозреваемых в «тайной агентурной деятельности». Сотрудники ведомства склоняются к версии, что резонансный диалог могла перехватить одна из российских специальных служб. Громкое дело расследует уголовная полиция Германии. Ее сотрудники должны узнать методику перехвата разговора, а еще найти ответственных за данное деяние лиц. Напомним, что речь идет о диалоге немецких офицеров, обсуждавших вариант передачи Украине крылатых ракет Taurus, а также их возможное использование для удара по Крымскому мосту.

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