В Германии из-за куницы произошло массовое отключение электричества

В немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм несколько десятков тысяч человек остались без электроэнергии из-за куницы. О данном факте сообщает портал SWR.

Коммунальщики Людвигсбурга при выяснении обстоятельств крупной аварии пришли к выводу, что она произошла из-за дикого животного, которое пробралось в трансформатор подстанции и повредило провода. СМИ сообщает, что подача электричества не осуществлялась на протяжении практических трех часов. Проблему удалось устранить к 7.15 по московскому времени. В Людвигсбурге живут около 100 тыс. человек, а Корнвестхайма — более 30 тыс.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области помощь спасателей понадобилась женщине и ее кошке. Животное застряло на одном из деревьев, а хозяйка попыталась самостоятельно спустить питомца вниз, забравшись на многолетнее растение. В итоге лишь сотрудники МЧС смогли вернуть человека и кошку домой.