В Германии обвинили Евросоюз в пассивной роли в украинских переговорах
В Германии обвинили ЕС в пассивной позиции во время украинских переговоров
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По мнению кандидата в канцлеры ФРГ Алисы Вайдель, Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, Вайдель заявила, что именно ЕС виновато в своей роли статиста в мирном процессе по Украине, если бы ФРГ вело себя как честный посредник, а не присоединялось к агрессивной риторике, то Германия сейчас играла бы именно ключевую роль в переговорном процессе.
Пока же, исходя из того, как складывается ситуация, пока Германии отводится лишь роль наблюдателей в мирном переговорном процессе.
Ранее стало известно, что Небензя высказывался о шансах скорого завершения «горячей фазы» кризиса на Украине.