По мнению кандидата в канцлеры ФРГ Алисы Вайдель, Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Вайдель заявила, что именно ЕС виновато в своей роли статиста в мирном процессе по Украине, если бы ФРГ вело себя как честный посредник, а не присоединялось к агрессивной риторике, то Германия сейчас играла бы именно ключевую роль в переговорном процессе.

Пока же, исходя из того, как складывается ситуация, пока Германии отводится лишь роль наблюдателей в мирном переговорном процессе.

Ранее стало известно, что Небензя высказывался о шансах скорого завершения «горячей фазы» кризиса на Украине.