В Германии подсчитали убытки от новых пошлин США

Новые пошлины американцев за четыре года президентства в Соединенных Штатах Дональда Трампа могут нанести членам ЕС ущерб на сумму почти в €1 трлн. Такие расчеты опубликовал Института экономики Германии (IW).

«Совокупный экономический ущерб ФРГ за четыре года пребывания Трампа в должности может составить около 200 миллиардов евро, а ЕС — около 750 миллиардов евро», — приводятся цифры в пресс-релизе.

При подобном развитии событий ВВП Германии в 2028 году окажется примерно на 1,5% ниже, чем без действия пошлин. Сотрудники института придерживаются мнения о том, что Евросоюз вступил в новую фазу торгового конфликта, который требует действий с «позиции силы».

Ранее стало известно о том, что Трамп официально ввел повышенные пошлины на автомобили, которые поступают в североамериканское государство из-за границы.