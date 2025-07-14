В Германию под видом печенья везли 1,5 тыс. опасных пауков

Немецкая таможня обнаружила 1,5 тыс. пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама — контрабандисты замаскировали их под печенье. Об этом сообщает РБК.

В аэропорту Кельна таможенники задержали необычный груз — вместо заявленных 7 килограммов печенья в посылке из Вьетнама оказалось около 1,5 тыс. пауков-птицеедов. Сотрудников насторожил странный запах, не свойственный кондитерским изделиям.

Многие членистоногие не пережили транспортировку, но часть особей осталась жива. Полиция начала уголовное расследование — подозреваемым грозят обвинения в контрабанде и уклонении от таможенных пошлин.

Пауки-птицееды пользуются спросом у коллекционеров экзотических животных, а их нелегальный ввоз в Европу — не редкость. Ввоз животных без разрешения в ЕС карается крупными штрафами, а в случае с редкими видами — уголовной ответственностью.

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