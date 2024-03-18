В Гомеле пьяный мужчина привел в квартиру коня

В беларусском городе Гомель мужчина, вероятно, вдохновился историей кузбасского романтика: он также привел в квартиру коня в качестве подарка. О забавной, но неправомерной истории сообщает издание «Vse42.ru».

50-летний белорус увлекся празднованием двухлетия своего сына. В какой-то момент он придумал необычный сюрприз. Мужчина где-то нашел лошадь и поднялся с ней на второй этаж в квартиру.

Как и в истории с кузбасским всадником, супруга белоруса и соседи были не в восторге от непарнокопытного презента. Радовался ли ему маленький ребенок неизвестно.

Впрочем, у историй из России и Белоруссии есть отличия. Кузбассовца, который завез коня на пятый этаж и прокатил на лифте, арестовали за мелкое хулиганство. А вот белорусу правоохранители просто сделали предупреждение и провели с ним профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии опьянения задушил приятеля и продолжил пить.