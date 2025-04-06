В горах Западной Вирджинии заметили передвигающегося как человек медведя
Фото: [freepik.com]
В горах западной части штата Вирджиния был замечен медведь, который передвигался на двух лапах, как человек. Об этом сообщила газета The Daily Mail.
В сентябре 2024 года в одном из самых труднодоступных районов Аппалачей опытный охотник Кирк Прайс обнаружил животное и сделал его фотографию. Это был медведь, и Кирк уже встречал его раньше, в 2018 году. С тех пор медведь заметно вырос и стал ещё более крупным.
По оценкам охотника, ему около восьми лет, и это самец.
«К тому моменту он уже самостоятельно передвигался и не был детенышем», — объяснил Прайс.
Охотник считает, что медведь не был ранен ни охотником, ни другим зверем, а появился на свет «особенным» и преодолел все испытания, которые уготовила ему судьба.
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