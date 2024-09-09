Подросток из Горловки получили травмы после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. О данном факте сообщает РИА Новости и ссылается на мэра города Ивана Приходько.

Глава населенного пункта уточнил, что сброшенный с БПЛА предмет сдетонировал на территории жилого массива «Строитель». Информация характере травм и состоянии потерпевшего, не приводится. Горловка располагается на 50 километров севернее Донецка. На территории города расположены химический концерн, а также занимающиеся добычей угля предприятия.

Ранее сообщалось о том, что сотрудниками ФСБ в ЛНР был задержан украинский неонацист. Установлено, что фигурант в течение двух лет воевал на стороне украинцев.