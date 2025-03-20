В Госдуме назвали атаку ВСУ на Белгородскую область попыткой захвата плацдарма

Первый зампред комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлев от партии «Родина» рассказал о том, что киевский режим атаками по Белгородской области собирается лишь получить плацдарм, которым впоследствии можно будет «торговать» на переговорах.

Об этом Журавлев заявил в интервью изданию РИА Новости. Он отметил, что сейчас ВСУ нападают на Белгородскую область, как ранее на Курскую: делается это для того, чтобы потом на переговорах у киевского режима имелся некий плацдарм, который бы помог либо демонстрировать мощь перед западными партнерами, либо же просто была возможность его на что-то обменять.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ВСУ в количестве пары сотен военных утром вторника попытались вклиниться на территорию Белгородской области — за один день противник предпринял сразу пять атак. Ранее в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе пострадали три человека.