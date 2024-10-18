В Госдуме назвали безответственным заявление Зеленского о ядерном оружии

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал слова украинского главы Владимира Зеленского о вступлении Незалежной в НАТО и сравнении этой меры с ядерным оружием.

По словам Швыткина, Зеленский уже не отдает отчет о заявлениях, которые нередко выглядят безответственно и абсурдно. Выдавать членство в НАТО как «альтернативу ядерному оружию» было бездумно. Как отметил депутат, это лишь в очередной раз подчеркнуло неспособность Зеленского быть легитимным управленцем.

«Зеленский и его приспешники должны понимать, что это является самоубийственным шагом в отношении тех государств, которые будут возглавлять или оказывать какую-либо помощь в возможном ядерном потенциале Украины», — считает парламентарий.

Депутат напомнил, что Россия уже сделала предупредительные заявления ранее. Речь про обновление в ядерной доктрины, в которой четко прописывают последствия для стран-агрессоров. По словам Швыткина, режим Зеленского все больше скатывается в откровенный фашизм.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал альтернативой членству Украины в НАТО наличие ядерного оружия.