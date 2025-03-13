В Госдуме отреагировали на слова Путина о перемирии с Украиной

Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал слова президента Владимира Путина о перемирии с Украиной на 30 дней.

Парламентарий считает, что слова Путина подчеркнули стремление России к миру, при этом с сохранением собственных национальных интересов и гарантий безопасности. Однако Белик отметил, что Киев может переобуться в воздухе и трактовать перемирие так, как удобно Зеленскому. По этой причине российский глава внес уточнение в вопрос о режиме прекращения огня, предложенного Трампом.

«Сказанное нашим Верховным главнокомандующим — это образец здравого и рационального подхода к вопросу перемирия, которое не может быть популистской уловкой, а должно стать действенным и учитывающим все нюансы механизмом на пути к мирному урегулированию», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент России поддержал идею 30-дневного перемирия с Украиной, однако почеркнул, что Москва заинтересована только в долгосрочном мире. В свою очередь Дональд Трамп считает, что это заявление стало многообещающим.