В Госдуме попросили Генпрокурора изучить интервью Лебедева журналисту Дудю*

Руководитель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить интервью блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* на факт нарушения закона России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции запрос.

В частности, депутаты обратили внимание на большое количество нецензурной лексики и оскорблений людей, а также организаций. Как отмечается в запросе, сильное негодование среди россиян вызвал фрагмент, где в уничижительном виде характеризуется деятельность организации «Голос Беслана» и ассоциации «Матери Беслана».

Останина считает, что подобные слова приобретают особенный цинизм в связи с событиями, происходящими на территории Курской и Белгородской областей, а также на фоне теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось о том, что в нападении на Курскую область принимают участие бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, ранее уличенные в расстрелах военнопленных.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.