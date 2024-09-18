В Госдуме предложили освобождать участников СВО от уголовного наказания в суде

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам, возбужденным в отношении мобилизованных или заключивших контракт для службы в ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Данный законопроект был внесен Верховным судом в Госдуму еще в августе. Согласно тексту инициативы, названное послабление хотят ввести для обвиняемых, которые служат в войсках России во время мобилизации, при военном положении или военном времени.

23 марта начали работать поправки в уголовном законодательстве, согласно которым командование воинской части имело право ходатайствовать о заморозке уголовных дел и отмене меры пресечения для лиц, проходящих службу во время мобилизации, военном положении или в военное время. А в том случае, если вынесенное судом решение вступило в законную силу, от наказания подобную категорию лиц освобождают условно, а контролируют их командование части. Причем после получения государственной награды или после завершения срока службы либо военного времени бойцы освобождаются от предусмотренной уголовным кодексом ответственности или от вынесенного наказания, их судимость гасится.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что в настоящее время вопросы, касающиеся применения уголовного кодекса к данной категории военных, пока не урегулированы. В частности, речь идет о возможности освобождения участников специальной военной операции от ответственности на стадии суда.

Ранее сообщалось о том, что российские военные выбили противника из города Украинска, находящегося в Донецкой Народной Республике.