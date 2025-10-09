В Госдуме предложили проверять игрушки на психологическую безопасность после нашествия «синих чудовищ»

В России может появиться обязательная психолого-педагогическая экспертиза детских игрушек. Инициатива направлена против продукции, которая, по мнению парламентариев, пропагандирует чуждые ценности и может навредить психике ребенка. Об этом сообщает РБК.

В Государственной думе состоялось обсуждение, в ходе которого детские игрушки назвали инструментом гибридного воздействия. По словам депутатов, некоторые популярные куклы и фигурки культивируют образы смерти и агрессии, формируя у детей страхи и отрывая их от традиционных ценностей.

Для решения проблемы парламентарии предлагают целый комплекс мер. Среди них — создание специального института с психологической оценкой товаров для детей, усиление таможенного контроля и поддержка отечественных производителей. Отмечается, что некоторые недобросовестные импортеры ввозят спорные товары, маркируя их как «статуэтки» или «брелоки», чтобы избежать строгих проверок.

Особое внимание уделяется продукции иностранных компаний, ушедших с российского рынка, но все еще поставляемой через параллельный импорт. Депутаты намерены добиться, чтобы с полок магазинов исчезли так называемые «гробики» и «головы, выскакивающие из унитаза». Акцент будет сделан на развитии отечественных аналогов, которые, по задумке, должны не только занять внутренний рынок, но и экспортировать позитивные образы России за рубеж.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили радикальную реформу для борьбы с микрозаймами.