В Госдуме приняли закон о «дачной амнистии» для хозяйственных построек

В третьем, окончательном чтении Госдумой был принято законопроект, который предполагает распространение «дачной амнистии» на хозяйственные постройки. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 15 октября.

По данным издания, речь идет не только о теплицах, но и таких постройках как бани. Авторы инициативы были уверены – регистрация подобных объектов достаточно трудоемкая и в плане времени, и в плане денег. А оформить их невозможно без проведения необходимых кадастровых работ.

Также в тексте указано, что распложенные на участках капитальные строения (это и погреба, и сараи с банями, и колодцы с летними кухнями), которые являются некапитальными строениями, принадлежат тем гражданам, которые являются правообладателями подобных участков на праве собственности.

Отдельно в ГД РФ рассмотрели возможность упрощенной регистрации домов блокированной застройки (речь идет о тех зданиях, которые построены до 14 мая 1998 года): это такие дома, которые предполагают размещение сразу нескольких собственников под одной крышей и с общей стеной, а в части дома есть отдельные входы. На это также введен упрощенный порядок регистрации.

Напомним, что по «дачной амнистии» в Подмосковье уже зарегистрировано больше 47 тысяч объектов недвижимости.