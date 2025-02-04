Депутат Государственной Думы от Крыма Юрий Нестеренко считает, что готовность киевского режима передать США редкоземельные металлы можно рассматривать в качестве отказа от суверенитета и субъектности. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Financial Times ссылаясь на близкого к Владимиру Зеленскому источнику заявил, что Киев рассматривает возможность передачи Штатам редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую помощь. Информатор уточнил, что подобный вариант развития событий с «планом победы» Зеленского. Ранее Дональд Трамп заявил, что США ожидает гарантий поставки редкоземельных металлов в обмен на помощь, которую предоставляет Вашингтон.

Со слов депутата, давая согласие власти Украины не принимают во внимание два важных факта. В настоящее время большая часть интересующих американцев редкоземельных металлов находится на неподконтрольных Киеву территориях, а планы поставки вооружения создают новые препятствия для ведения необходимых переговоров. При этом Нестеренко уточнил, что и подобный вариант развития событий не повлияет на достижение целей СВО.

Ранее в Кремле заявили о том, что Владимир Зеленский не имеет права вести переговоры с Россией.