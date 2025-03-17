Ведение мирного диалога с учетом перечисленных украинской стороной трех красных линий не представляется возможным. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

По словам депутата, предъявленные Киевом требования имеют прямую связь с причиной проведения СВО. До этого руководитель МИД Украины Андрей Сигиба сказал, что у Киева существует три красных линии на грядущих переговорах. Он утверждает, что первая — это признание утраты территорий. Вторая — это фиксирование отказа от вступления Украины в НАТО и ЕС. Третья красная линия Киева — ограничение числа вооруженных сил.

Чепа заявил, что Украина на протяжении многих лет ожидала момента, когда будет принята в ЕС и НАТО. Ориентируясь на подобное будущее, формировалась внешняя и внутренняя политика. При этом несмотря на то, что на протяжении нескольких лет велся диалог о невозможности подобного сценария, украинцы продолжали в него верить.

«Так как постоянно получали некие сигналы от многих лидеров ЕС о том, что их ожидания будут исполнены. Все то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет », — высказал Чепа свою позицию.

Ранее стало известно о грядущем телефонном разговоре, который состоится между президентом России Владимиром Путиным и главы США Дональдом Трампом.