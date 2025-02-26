В Госдуме прокомментировали заявление стран ЕС о вводе «миротворцев» на Украину

Страны Европы, говоря о вводе так называемых миротворцев на территорию Украины, хотят воспользоваться частью ее недр после того, как Соединенные Штаты заберут их себе. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Как заявил Журавлев, термин «миротворцы» применяется западными странами, когда разговор заходит о разделе Украины, ее условном дроблении на зоны влияния.

«На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра», — поделился Журавлев своим видением ситуации.

Он также выразил уверенность, что войска из Европы не будут пребывать на линии фронта, а займутся охраной представляющих наибольшую ценность объектов, портов, заводов, вокзалов. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что подобные заявления пока слышны лишь с западной стороны, однако без «нашего одобрения» ничего на Украине не случится.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о сотрудничестве по редкоземельным металлам с США.