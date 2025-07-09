В Госдуме разъяснили ситуацию с iPhone и RuStore

Фото: [ Старт продаж iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в Москве/Медиасток.рф ]

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов опроверг сообщения о возможном запрете ввоза продукции Apple без предустановленного RuStore. Ранее в СМИ появилась информация, что такой запрет может вступить в силу уже в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.

Слухи о том, что в Россию перестанут ввозить технику Apple без предустановленного российского магазина приложений RuStore, оказались недостоверными. Евгений Попов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, назвал эту информацию ложной.

Ранее сообщалось, что депутат Андрей Свинцов якобы заявлял о возможном запрете. Однако Попов категорически опроверг эти данные, подчеркнув, что подобных планов нет.

При этом в Госдуме действительно обсуждают вопрос интеграции RuStore с устройствами Apple. Глава комитета Сергей Боярский ранее выражал надежду, что компания выполнит требования российского законодательства.

Ранее президент Владимир Путин уже подписал закон, запрещающий Apple блокировать установку RuStore на свои устройства.