В Госдуме сообщили, при каких условиях Пугачева станет иноагентом

Аллу Пугачеву признают иностранным агентом, если на то будут законные основания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное депутатом Государственной думы Сергеем Соловьевым.

Напомним, что ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выложил документ, согласно которому Генеральная прокуратура отправила в Министерство юстиций запрос, чтобы признать Пугачеву иноагентом. А в пятницу, 29 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не слышал заявлений от официальных лиц по данному вопросу.

Как рассказал в беседе с информационным агентством Соловьев, инициированную процедуру о признании Пугачевой иностранным агентом он считает однозначно верной. Также депутат заявил об уверенности в том, что проверка будет проведена самым тщательным образом и с соблюдением всех норм. Кроме того, народный избранник сказал, что певица обязательно пополнит реестр, если есть законные основания.

Ранее мы писали о том, что Собчак думает о возможности признания Пугачевой иноагентом. Известная журналистка придерживается мнения о невозможности подобного решения, так как оно станет большой ошибкой.