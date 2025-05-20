В Госдуме увеличили перечень способов начисления пенсий экс-силовикам

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому экс-силовики будут вправе сами выбирать способ перечисления пенсии. Соответствующий документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Из текста следует, что новшество коснется военных, сотрудников органов внутренних, Государственной противопожарной службы, а еще граждан, которые задействованы в контроле за оборотом наркотиков, в уголовно-исполнительной системе и Росгвардии, в том числе судебных приставов.

До нововведения силовики получали деньги исключительно после перечисления их на вклад через Сбербанк, но теперь они вправе указать наиболее удобный вариант получения. Например, выплаты могут быть зачислены на карту или счет, а еще можно оформить и доставку посредством почты.

Ранее стало известно о том, сколько составил средний размер страховой пенсии россиян на начало 2024 года.