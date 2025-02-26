В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о доступе к газовому оборудованию

Государственная дума в ходе пленарного заседания во время первого чтения приняла законопроект, согласно которому собственники помещений и наниматели жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) будут обязаны допускать работника спецорганизации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе по решению суда. Как сообщило РИА Новости, данным проектом планируют дополнить Жилищный кодекс РФ.

При этом, если жильцы МКД в добровольном порядке проигнорируют обязательство, или откажут в доступе к оборудованию, представители спецорганизации смогут обратиться в суд для решения возникшей ситуации. Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают сократить до 12 дней рассмотрение судом подобных заявлений. До этого в правительстве России поддержали законопроект, но при условии его доработки.

Как пояснил информационному агентству первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Владимир Кошелев, в минувшем году до 10 тысяч рублей возросли штрафы за недопуск газовщиков в квартиру, а без вступления в силу нового законопроекта санкции применить к нарушителям невозможно.

А по словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, из документа следует, что каждого гражданина обязаны предупредить о планируемой дате и времени прихода газовщиков. Он также подчеркнул, что настаивает на отправке извещений в печатном и электронном формате минимум два раза, чтобы избежать ситуаций, когда жильцы не в курсе предстоящей проверки.

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