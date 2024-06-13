В Госдуме высказались о призывах Украины отстранить россиянок от ОИ-2024 из-за лайков

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев назвал безобразием призывы со стороны НОК Украины об отстранении от Игр в Париже российских борцов — Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Комментарий депутата передает RT .

Национальный олимпийский комитет Украины сходит с ума: он требует отстранения трех девушек-борцов из России за один лишь пост и лайки. В организации зачем-то следили за соцсетями спортсменок, а когда им что-то не понравилось, стали жаловаться МОК. По мнению Дмитрий Свищева, ситуация беспрецедентная.

«Надеюсь, МОК не обратит внимания на произошедшее. Ну не должны стать причиной отстранения от Игр лайки в соцсетях. Тем более как можно убирать атлетку, потерявшую отца? Безобразие. Увы, спрогнозировать реакцию Международного олимпийского комитета сложно. Сейчас такие времена. Порой принимаются удивительно непоследовательные решения. А потому может быть что угодно. Сколько мы уже видели», — высказался парламентарий.

Напомним, Динара Кудаева потеряла своего отца на СВО. После тяжелой утраты она опубликовала памятный пост в соцсети, где назвала родного человека героем. Ее коллеги, Хорошавцева и Малышева, поддержали пост лайками. Удивительным образом это узнали в НОК и стали требовать отстранения всех трех девушек от ОИ-2024.

Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА Газзаев назвал причину нежелательности участия российских спортсменов в Олимпиаде.