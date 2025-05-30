В Госдуме высказались за снижение пенсионного возраста для многодетных отцов

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» вновь направят в правительство инициативу, которая предусматривает досрочный выход на пенсию многодетных отцов. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на руководителя фракции Сергея Миронова.

Президент РФ Владимир Путин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и попросил завершить работу по введению льготных мер для многодетных отцов, а еще решить вопрос с учетом стажа за детей при начислении пенсионных выплат являющимся многодетными родителям.

По словам Миронова, партия «Справедливая Россия — За правду» еще в летом 2022 года направляло в правительство проект закона, предусматривающий досрочный выход на пенсию многодетных мужчин.

«В кабмине его не поддержали <… > В связи с поручением президента мы будем вновь вносить законопроект на рассмотрение кабмина, добиваться его принятия», — заявил политик.

Миронов также сообщил о том, что российский лидер не первый раз заостряет внимание на данной проблеме, но до сегодняшнего дня кабинет министров так и не высказался за инициативу о введении льгот.

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