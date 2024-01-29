В Госдуме заявили, что CAS устроил показательную «порку» РФ из-за дела Валиевой

По версии защиты Валиевой, положительной проба на допинг в 2022 году оказалась из-за лекарств ее дедушки. Частички вещества, как полагают, попали в организм вместе с водой. Очевидно, что доза была мизерной и случайной, но в CAS в эту теорию не поверили. Недавно спортивный суд вынес решение: забрать у Валиевой золото и дисквалифицировать на четыре года.

В Госдуме нашли объяснение таких громких разбирательств, которые «по случайности» завершились именно на фоне ряда политических событий.

«За такие мини-дозы никогда не давали четыре года и никому — от слова «совсем».... Можно ли называть решение CAS по делу Валиевой показательной поркой России в глазах мирового сообщества? Вы не ошибаетесь. Скажу больше: они специально тянули это так долго. Решение могло быть принято и значительно раньше, если они уже были уверены в нем. Почему такое строгое наказание? Если сейчас мы поднимем все подобные дела, то количество оправдательных приговоров будет положительным в пользу спортсменов», — высказалась Журова.

По словам депутата, не было такого скандала даже в случаях, когда спортсменов привлекали за психотропные вещества или анаболики. Решение CAS можно считать чисто политическим и антироссийским.

Ранее сообщалось, что Валиеву официально отстранили и лишили золота. О ситуации высказывалась легендарный тренер РФ Татьяна Тарасова.