В Госдуме заявили о дефиците специалистов в ВПК

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил о растущей нехватке молодых специалистов, что особенно ощутимо в оборонной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, демографические изменения, в том числе снижение рождаемости и старение населения, превращают квалифицированные кадры в дефицитный ресурс.

Особое внимание Морозов обратил на перекос в распределении специальностей. За последние десятилетия в образовательной системе наблюдается избыток выпускников гуманитарных направлений при явной нехватке инженеров. Эта диспропорция, по словам депутата, наиболее болезненна для предприятий военно-промышленного комплекса, где уже в ближайшие годы потребность в специалистах может достигнуть порядка 400 тысяч человек.

Проблема усугубляется тем, что ряд профессий устаревает, а новые появляются быстрее, чем образовательные программы успевают адаптироваться к изменениям. Морозов считает, что система подготовки кадров не соответствует потребностям реального сектора экономики, особенно в таких стратегически важных областях, как оборонная промышленность.

Для решения ситуации потребуется пересмотр подходов к профессиональному обучению, стимулирование молодежи к выбору инженерных специальностей, а также государственная поддержка ключевых предприятий.

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