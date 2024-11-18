В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам незаконной миграции
В ГД внесен проект обращения к Мишустину по противодействию незаконной миграции
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Депутаты Государственной думы хотят попросить премьер-министра Михаила Мишустина принять системные меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, депутаты выступили за установление четких параметров количества и качества трудовых ресурсов, которые привлекаются в Россию из-за рубежа. Также они предлагают разработать систему перехода на полноценный сбор и обработку биометрии иностранцев в находящихся на российской границе пунктах сборов.
При этом в зоне особого внимания депутатов оказалась проверка трудов мигрантов на знание русского языка. Они придерживаются мнения, что иностранцев следует в обязательном порядке тестировать и не зачислять в школу, если не будет подтверждено знание языка.
По инициативе депутатов также следует проработать вопрос о закреплении уровней владения русским языком иностранцами, опираясь на сферу их трудовой деятельности, а также предъявляемые профессиональные требования. Кроме того, предлагается составить закрытый список государственных учреждений, где будут принимать экзамены, а еще мест их проведения с учетом потребности конкретного региона.
Хотят расширить и процесс видеозаписи устного экзамена по русскому языку, включив туда ответы на вопросы, где уточняются сведения о мигранте и целях его нахождения в РФ. По словам главы думской комиссии по миграционной политике, вице-спикера Ирины Яровой, нижняя палата рассмотрит проект обращения 20 ноября.
Ранее сообщалось о том, что из России подвергнутся высылке десятки тысяч нелегальных мигрантов.