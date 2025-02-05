Депутат Государственной Думы от Севастополя и сотрудник комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал президента Украины не претендовать на Запорожскую АЭС, так как она является собственностью России. Об этом сообщило РИА Новости.

Белик уточнил, что на сегодняшний день ЗАЭС принадлежит РФ и «свое кровное мы испокон веков никому не отдавали», поэтом вопрос о статусе объекта следует закрыть. С его слов, если Украина испытывает нужду в электричестве, она может попросить ресурс у «европейских друзей».

«ЗАЭС сегодня - часть национальной энергетической инфраструктуры Российской Федерации, с чего бы вдруг мы должны кому-то что-то отдавать», — заявил депутат Госдумы.

Он также заявил, что в случае нужды в объекте украинцы не совершали бы его обстрелы.

Ранее сообщалось о том, что украинцы готовят новую вылазку на территорию в России. В частности, они наращивают силы для нападения на районный центр в Белгородской области.