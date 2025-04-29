В Грузии на месяц продлили мандат комиссии по расследованию преступлений времен Саакашвили

В Грузии продлен мандат парламентской спецкомиссии, которая занимается расследованием преступлений, совершенных чиновниками во время правления Михаила Саакашвили (это период с 2003 по 2012 год), пишет ТАСС.

По данным журналистов, которые ссылаются на председателя этой комиссии, вице-спикера грузинского парламента Тею Цулукиани, причиной для такого решения стало расширение периода преступлений для изучения. В частности, если ранее речь шла о сроках до 2012 года, то теперь комиссия займется и периодом после ухода Саакашвили из политики страны, то есть с 2012 по 2024 год.

Срок работы комиссии до продления истекал 5 мая, теперь же он продлен до июня. Кстати, Цулукиани уже предоставила первые результаты проделанной работы — за два месяца следственная комиссия опросила 55 человек (среди которых 37 пострадали во время правления Саакашвили), провела 17 заседаний. Первые 200 страниц итогового заключения уже готовы, отдельная глава в нем посвящена войне в Южной Осетии в 2008 году.

Напомним: ранее стало известно, что глава правящей партии Грузии Гарибашвили уходит из политики.