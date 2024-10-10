В ГУФСИН заявили о штатной работе электронных браслетов Чекалиных

Сведения о срабатывании электронных браслетов у Артема и Валерии Чекалиных, которых обвиняют в незаконном выводе за пределы РФ 250 млн рублей, являются фейковыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУФСИН России по Московской области.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появились данные о срабатывании браслетов фигурантов дела, однако эти сведения были опровергнуты.

«Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», –заявили в ведомстве.

Сотрудники полиции придерживаются мнения о том, что бывшие супруги вместе с партнером по бизнесу Романом Вишняком с использованием подложных документов отправили за пределы РФ свыше 250 млн рублей. Ранее по решению суда Валерию Чекалину отправили под домашний арест до 26 ноября в находящийся в аренде коттедж в Истре. Там она проживает с тремя детьми, родившимися от Артема Чекалина.

Согласно решению суда, блогеру Лерчек запретили выходить во всемирную паутину и использовать почту, а воспользоваться телефоном она может лишь в случае необходимости связаться с экстренными службами. Также Чекалина не имеет права общаться с остальными фигурантами дела. Если женщина нарушит предписания, следователь вправе потребовать усиления действующих мер ограничения.

Ранее сообщалось о том, что Елена Блиновская подала в суд на столичную компанию за незаконную продажу своих курсов.