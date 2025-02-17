В Хельсинки завершилась сделка по продаже арены Ротенберга и Тимченко

В финском Хельсински завершилась продажа арены Helsinki Halli (бывшая «Хартвалл Арена»), которая ранее принадлежала Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Как сообщил РБК, об этом факте в ходе пресс-конференции заявил гендиректор инвестиционной компании Trevian Рейма Седервалл.

Как уточнили в компании, первые мероприятия могут состояться на арене уже в апреле. Новое название ледового дворца объявят позднее. Со слов Седервалла, арену продавали более двух лет, а весь процесс от начала и до конца проходил с «доброжелательным» отношением со стороны владельцев.

Сооружение не использовалось из-за действующих санкций с 2022 года и могло быть конфисковано местными властями. В ноябре появились сведения о достигнутой договоренности. Позже финские СМИ писали, что арена обошлась новым владельцам в сумму «не менее €60 млн».

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