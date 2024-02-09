В Херсоне прогремело несколько взрывов

Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко в своих социальных сетях сообщил о том, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом стало известно в пятницу, 9 февраля.

По словам Мрочко, взрывы прогремели в прибрежных районах Херсона, жителей попросили уйти в более безопасные места. На данный момент подробности не приводятся, а также нет информации о пострадавших или каких-либо разрушениях.

Напомним, что сразу в четырех регионах Украины в пятницу объявлялась воздушная тревога. Сигнал звучал в Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Черкасской областях, но подробностей также не приводилось. Ранее мы уже сообщали об этом, читайте в материале.