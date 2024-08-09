В июле Сбербанк в два раза уменьшил объем выданных ипотечных кредитов

В июле текущего года Сбербанк в два раза снизил выдачу ипотечных кредитов на фоне изменения денежной политики в этой области. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на полученные от кредитно-финансовой организации данные.

Показатель снизился после окончания программы льготной ипотеки на новостройки, когда желающие могли получить необходимые средства под 8% годовых. Кроме того, количество выданных займов уменьшилось из-за актуализирования программы семейной ипотеки. Всего в июле 2024 года граждане России взяли в Сбербанке 208 миллиардов рублей ипотечных кредитов, что на 207 миллиардов меньше показателей предыдущего месяца.

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