В Индии обнаружили первого зараженного новым штаммом оспы обезьян

В Индии специалистами зарегистрирован первый случай инфицирования новым штаммом оспы обезьян mpox сlade 1. Об этом сообщает агентство Ani и ссылается на сведения из официальных источников.

Известно, что случай заражения был зафиксирован на минувшей неделе в Малаппураме, который находится в штате Келара. Инфицированным является 38-летний мужчина, недавно прибывший из Арабских Эмиратов. Уточнятся, что появившиеся симптомы оказались похожи на внешнее проявление ветрянки. У болевшего сильно поднялась температура, а на теле появилась сыпь.

Согласно официальной информации, это первый факт заражения оспой обезьян 1b в Индии. Уточняется, что именно из-за данного штамма 14 августа ВОЗ заявила о ЧС после распространения инфекции на территории Африки.

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