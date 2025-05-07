В Индии стартовали масштабные учения гражданской обороны

В Индии начались общенациональные учения гражданской обороны «Операция Абхьяс», которые в итоге охватят территорию всего государства. Об этом сообщило издание Indian Express.

Уточняется, что руководство штатов и союзных территорий получило распоряжение включить сирены оповещения о воздушной тревоге, а еще внедрить протоколы, предусматривающие отключения электроэнергии в конкретных районах. Кроме того, гражданских лиц будут обучать мерам безопасности, которых надо придерживаться в случае потенциальных воздушных или наземных нападений.

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