В Иркутске задержали глав этнических диаспор

В Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции были задержаны главы этнических диаспор. Об этом сообщают в телеграм-канале УМВД по Иркутской области.

Следователи придерживаются мнения, что преступная схема работала в Иркутской области с января. Председатель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры в сотрудничестве с центром допобразования за финансовое вознаграждение давали мигрантам сертификаты, подтверждающие их знания русского языка, истории, а также основ законодательства РФ. Впоследствии эти данные предоставляли в МВД. Отмечается, что большинство иностранных граждан имели необходимые знания лишь на бумаге.

Благодаря сертификатам мигранты обзаводились трудовыми патентами и получали вид на жительство. Согласно предварительным сведениям, фигуранты подобным образом незаконно заработали свыше 1,5 млн руб. Во время обысков были изъяты банковские карты, документы, охолощенные патроны, 1,7 млн руб. и другое. Возбуждены уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции». Один из мужчин заключен под стражу.

Ранее сообщалось о том, что глава правительства Венгрии предложил отправить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя.